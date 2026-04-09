USA : rebond de 0,8% des stocks des grossistes en février
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 16:16
De leur côté, les ventes des grossistes ont grimpé de 2,7% en février en rythme séquentiel, après une progression de 1,1% le mois précédent (révisée d'une estimation initiale qui était de 0,5%).
Du fait de cette augmentation bien plus rapide des ventes que des stocks, le rythme d'écoulement des stocks s'est raccourci sensiblement entre les mois de janvier et février, passant de 1,25 à 1,22 mois.
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