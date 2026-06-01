USA Rare Earth va investir plus de 200 millions de dollars supplémentaires en France

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du communiqué et du contexte aux paragraphes 3 à 5)

La société américaine Rare Earth

USAR.O a annoncé lundi qu'elle allait réaliser un investissement supplémentaire en France pouvant dépasser 175 millions d'euros (204,03 millions de dollars) afin d'étendre ses capacités de production de métaux, d'alliages et d'aimants.

La société avait déclaré en avril qu'elle envisageait de construire une usine d'aimants en France, après avoir accepté de payer 40 millions d'euros pour une participation dans la société française de traitement des terres rares Carester.

Cet investissement serait soutenu par des mesures d'incitation du gouvernement français et pourrait également inclure des garanties de dette ou une prise de participation directe dans la filiale européenne de la société.

“La fabrication d’aimants en France est un objectif clé de l’entreprise”, a déclaré Barbara Humpton, directrice générale de USA Rare Earth, lors d’un sommet à Paris.

Les États-Unis et l’Europe s’empressent de mettre en place des approvisionnements nationaux en terres rares, qui sont essentielles à la transition vers les énergies vertes, à l’électronique et au secteur de la défense, et de réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine, premier producteur mondial.

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