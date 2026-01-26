USA Rare Earth signe une lettre d'intention avec les États-Unis pour un financement de 1,6 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

USA Rare Earth USAR.O a déclaré lundi avoir signé une lettre d'intention avec le ministère américain du commerce pour un financement de 1,6 milliard de dollars dans le cadre de la loi CHIPS.