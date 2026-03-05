USA Rare Earth rachète la participation restante dans le gisement texan de Round Top, selon Bloomberg News

USA Rare Earth USAR.O prévoit d'acheter la participation minoritaire restante dans un gisement de terres rares au Texas dans le cadre d'une transaction entièrement en actions qui évalue l'opération à environ 73 millions de dollars, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le dossier.

* La société acquerra toutes les actions en circulation de Texas Mineral Resources TMRC.PK pour environ 3,8 millions d'actions ordinaires de USA Rare Earth, avec une valeur totale implicite d'environ 73 millions de dollars, selon le rapport.

* L'année dernière, la société avait déclaré qu'elle avancerait la production commerciale de son projet de terres rares au Texas de 2030 à fin 2028, citant des progrès plus rapides que prévu dans ses installations de traitement et l'augmentation de la demande américaine pour les minéraux critiques.

* L'achat fera d'USA Rare Earth l'unique opérateur du projet Round Top, qui , selon l'entreprise, est la plus grande source américaine connue d'éléments lourds de terres rares, de gallium et de béryllium.

* Le fait d'être pleinement propriétaire du projet pourrait aider USA Rare Earth à respecter son nouveau calendrier accéléré pour faire de Round Top une mine à l'échelle commerciale, ajoute le rapport de Bloomberg.

* USA Rare Earth et Texas Mineral Resources n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

* Au début de l'année, USA Rare Earth a déclaré que l'administration Trump soutiendrait un programme de financement par emprunt et par capitaux propres de 1,6 milliard de dollars pour l'aider à construire la mine texane et l'installation d'aimants pour approvisionner les secteurs de la défense et de la haute technologie.