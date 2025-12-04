 Aller au contenu principal
USA Rare Earth progresse grâce à un accord de fourniture avec Solvay et Arnold
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 14:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions de USA Rare Earth USAR.O augmentent de 1,6 % à 14,2 $ avant le marché

** L'unité de la société Less Common Metals (LCM) signe un accord d'approvisionnement avec Solvay et Arnold Magnetic Technologies Corp, une unité de Compass Diversified CODI.N .

** USAR déclare que l'accord "assurera une source fiable, ex-Chine, de matériaux à base de terres rares de haute qualité pour la production par Arnold d'aimants permanents avancés"

** Cette collaboration illustre le type de partenariats industriels qui redonnent de la force et de la résistance à l'écosystème des terres rares en dehors de la Chine" - Barbara Humpton, directrice générale de l'entreprise

** USA Rare Earth a achevé l'acquisition de LCM en novembre 2025

** À la dernière clôture, les actions étaient en hausse de 22,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

COMPASS HLDGS-SBI
7,295 USD NYSE 0,00%
USA RARE EARTH RG-A
14,0200 USD NASDAQ 0,00%
