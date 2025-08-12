USA Rare Earth progresse grâce à un accord avec Enduro pour la livraison de néo-aimants

12 août - ** Les actions de la société d'aimants en terres rares USA Rare Earth USAR.O augmentent de 2,1 % à 15,77 $ avant la mise sur le marché

** La société signe un protocole d'accord avec Enduro Pipeline Services pour la livraison de ses néo-aimants, dont USAR prévoit de commencer la production début 2026

** Enduro fournit des outils de nettoyage de pipelines et d'inspection en ligne (ILI); ses racleurs de pipelines avancés, également connus sous le nom de "racleurs intelligents", utilisent des aimants néodymes à haute puissance pour collecter les débris ferreux, détecter les défauts et suivre leur emplacement dans le pipeline

** USAR indique que l'accord est le dernier d'une série de mises en service de son laboratoire d'innovation à Stillwater, Oklahoma, qui imite les capacités de production de son usine de fabrication commerciale une fois qu'elle sera mise en service en 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 34,5 % depuis le début de l'année