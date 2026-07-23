USA Rare Earth conclut un accord en vue d'acquérir une participation dans le transformateur français Carester

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Eric Onstad

USA Rare Earth USAR.O a finalisé jeudi un accord en vue d’acquérir une participation minoritaire dans la société française Carester, ce qui permettra de financer l’extension d’une usine de traitement dont l’ouverture est prévue dans le courant de l’année.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une course effrénée menée par les États-Unis et l’Europe pour développer leur propre production de terres rares et d’aimants afin de réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine, qui contrôle environ 90 % de la production mondiale de ces minéraux essentiels à la transition énergétique, à l’électronique et à la défense.

« L’intégration des capacités de Carester à notre plateforme mondiale apporte des options de traitement avancées supplémentaires à notre chaîne de valeur intégrée », a déclaré Barbara Humpton, directrice générale d’USA Rare Earth.

USA Rare Earth a indiqué avoir signé, avec le fonds de capital-investissement français InfraVia, des accords définitifs prévoyant l’acquisition par chacun d’une participation de 13,6 % dans la société privée Carester, sans préciser le montant de ces opérations.

En avril, la société avait annoncé avoir convenu de verser 40 millions d’euros (45,57 millions de dollars) pour une participation dans Carester et avait indiqué en juin qu’elle réaliserait des investissements supplémentaires en France pouvant dépasser 175 millions d’euros.

Carester construit actuellement une usine de recyclage d’aimants et de séparation des terres rares lourdes à Lacq, en France, dont la mise en service est prévue fin 2026.

Les terres rares lourdes sont indispensables à la fabrication d’aimants, mais leur approvisionnement pourrait s’avérer difficile en raison des pénuries attendues , selon les analystes.

L’accord conclu avec Carester permettra à USA Rare Earth d’acheter la production d’oxydes de l’usine française, tandis que Carester aura accès aux matières premières de la mine de Serra Verde au Brésil, que la société américaine a accepté d’acquérir pour 2,8 milliards de dollars en avril.

USA Rare Earth, qui a conclu en janvier un accord de financement par emprunt et par apport en capital de 1,6 milliard de dollars avec le gouvernement américain, possède une usine de fabrication d’aimants à Stillwater, dans l’Oklahoma, dont le lancement est prévu dans le courant de l’année.

(1 dollar = 0,8777 euro)