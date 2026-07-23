USA Rare Earth conclut un accord en vue d'acquérir des participations dans Carester

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La société américaine USA Rare Earth

USAR.O a annoncé jeudi avoir conclu des accords définitifs en vue d'acquérir des participations minoritaires représentant chacune environ 13,6% de la société française de traitement des terres rares Carester.

InfraVia, société créée par l'État français en tant qu'investisseur de référence aux côtés de capitaux institutionnels privés, acquiert également une participation similaire dans Carester aux côtés d'USA Rare Earth.