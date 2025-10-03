USA Rare Earth atteint un niveau record après un rapport indiquant que la société minière est en pourparlers étroits avec la Maison Blanche

Les actions de USA Rare Earth USAR.O ont bondi de plus de 18% pour atteindre un niveau record vendredi, après un rapport selon lequel Barbara Humpton, la directrice générale de la société minière, avait déclaré qu'elle était en discussions étroites avec la Maison Blanche.

Barbara Humpton répondait à une question sur l'intérêt potentiel de la société à conclure un accord avec l'administration Trump, lors d'une interview accordée à CNBC jeudi en fin de journée.

USA Rare Earth n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Les remarques de Barbara Humpton font suite à l'acquisition par l'administration Trump d'une participation de 5 % dans Lithium Americas LAC.TO et d'une participation distincte de 5 % dans la coentreprise Thacker Pass de l'entreprise avec General Motors GM.N en début de semaine.

Le président américain Donald Trump a invoqué les pouvoirs d'urgence en mars pour stimuler la production nationale de minéraux essentiels dans le cadre d'un vaste effort visant à compenser le contrôle quasi-total de la Chine sur le secteur.

En mars, la Chine a interrompu ses exportations de terres rares, un groupe de 17 métaux utilisés pour fabriquer des aimants qui transforment l'énergie en mouvement, dans le cadre d'une querelle commerciale avec Donald Trump. Bien que cette situation ait montré quelques signes d'apaisement en juin, les tensions plus générales ont souligné la nécessité d'augmenter la production américaine.

MP Materials a également dévoilé en juillet un accord de plusieurs milliards de dollars avec le gouvernement américain pour augmenter la production d'aimants en terres rares, le ministère de la défense devenant son principal actionnaire.

USA Rare Earth développe une mine à Sierra Blanca, au Texas, et une usine de fabrication de néo-aimants à Stillwater, dans l'Oklahoma, dont la commercialisation est prévue pour le premier semestre 2026.

L'entreprise est l'un des plus importants fabricants émergents de néo-aimants aux États-Unis et toute stratégie de relocalisation devrait l'inclure, a déclaré Subash Chandra, analyste chez The Benchmark Company.

"Nous ne savons pas quelle forme pourrait prendre un éventuel investissement du gouvernement américain, mais il manque toujours une pièce à la stratégie de transformation des mines en aimants", a déclaré Subash Chandra.

Ses actions ont plus que doublé depuis le début de l'année, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 2,59 milliards de dollars.