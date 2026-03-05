USA Rare Earth acquiert une participation restante dans le gisement texan de Round Top pour 73 millions de dollars

(Mise à jour des sources, ajout d'actions au paragraphe 3 et détails dans l'ensemble de l'article)

USA Rare Earth USAR.O a annoncé jeudi qu'elle allait acquérir la participation minoritaire restante dans un gisement de terres rares du Texas dans le cadre d'une transaction entièrement en actions d'une valeur de 73 millions de dollars, dans le cadre de ses efforts visant à stimuler la production nationale de minéraux essentiels.

La société acquerra toutes les actions en circulation de Texas Mineral Resources TMRC.PK pour environ 3,8 millions d'actions ordinaires de USA Rare Earth.

Les actions d'USA Rare Earth ont augmenté de 1 % dans les échanges avant bourse à la suite de cette nouvelle.

L'année dernière, la société avait déclaré qu'elle avancerait la production commerciale de son projet de terres rares au Texas de 2030 à fin 2028, citant des progrès plus rapides que prévu dans ses installations de traitement et l'augmentation de la demande américaine pour les minéraux critiques.

L'achat fera d'USA Rare Earth l'unique opérateur du projet Round Top, qu'elle considère comme la plus grande source américaine connue d'éléments lourds de terres rares, de gallium et de béryllium.

Au début de l'année, USA Rare Earth a déclaré que l'administration Trump soutiendrait un programme de financement par emprunt et par capitaux propres de 1,6 milliard de dollars pour l'aider à construire la mine texane et l'installation d'aimants afin d'approvisionner les secteurs de la défense et de la haute technologie.

L'année dernière, leprésident Donald Trump avait invoqué les pouvoirs d'urgence pour stimuler la production nationale de minéraux essentiels dans le cadre d'un vaste effort visant à contrebalancer le contrôle quasi total de la Chine sur le secteur.

"Cette acquisition constitue un pilier essentiel de notre stratégie visant à construire la première plateforme technologique intégrée au niveau mondial pour les minéraux critiques non chinois", a déclaré Barbara Humpton, directrice générale d'USA Rare Earth.

L'entreprise prévoit d'extraire près de 40 000 tonnes par jour de terres rares et de minéraux critiques d'ici à 2030 dans le cadre de son plan d'exploitation minière accélérée.

La transaction, approuvée par les conseils d'administration des deux entreprises, devrait être finalisée d'ici le troisième trimestre.