USA : ralentissement moins important que prévu des ventes de logements existants en novembre

(AOF) - Au mois de novembre, aux Etats-Unis, les ventes de logements existants ont augmenté de 0,5% après une hausse de 1,5% en octobre, selon les données de la National Association of Realtors. Les analystes tablaient toutefois sur un repli de 4,8%.
A lire aussi
-
(AOF) - Kering (-2,50%, à 302,55 euros) Kering a enregistré une deuxième séance de suite dans le rouge mais progresse de plus de 2% sur l'ensemble de la semaine. Le groupe de luxe a annoncé ce matin la signature d'un accord en vue d'acquérir Raselli Franco Group, ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont terminé en terrain positif vendredi, au terme d'une séance sans catalyseur, consacrée à jauger le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis en novembre et une série de décisions de banques centrales cette semaine. Francfort a pris ... Lire la suite
-
Etats-Unis : la Fed estime que le "shutdown" a artificiellement fait reculer les chiffres de l'inflation
Selon John Williams, le "shutdown" a également faussé les chiffres du chômage, mais cette fois en les aggravant artificiellement. Des "données faussée". Un responsable de la Réserve fédérale (Fed), a estimé vendredi 19 décembre que la longue paralysie budgétaire ... Lire la suite
-
L'administration Trump s'apprête à dévoiler vendredi des centaines de milliers de documents sur le scandale Epstein, une publication attendue avec impatience aux Etats-Unis après des mois de tergiversations du président républicain. Le gouvernement, qui a jusqu'à ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer