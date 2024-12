USA: productivité confirmée à +2,2% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 14:40









(CercleFinance.com) - La productivité non agricole aux Etats-Unis a augmenté de 2,2% en rythme annualisé au troisième trimestre 2024, selon le Département du Travail, qui confirme donc en deuxième lecture sa première estimation diffusée il y a un mois.



Cette augmentation reflète une hausse de 3,5% de la production totale pour un nombre d'heures travaillées accru de seulement 1,2%, des chiffres eux-aussi confirmés par rapport à leur annonce préliminaire.



La progression du salaire horaire ayant été révisée à la baisse de 4,2% à 3,1%, la hausse des coûts unitaires salariaux non-agricoles aux Etats-Unis a été révisée elle aussi de -1,1 point de pourcentage, pour s'établir à 0,8%.





