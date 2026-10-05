USA/PMI-Le croissance ralentit plus que prévu dans le secteur des services en septembre

par Lucia Mutikani

L'activité du secteur des services américain a ralenti en septembre, la forte demande intérieure mettant à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement et entraînant une hausse des prix payés par les entreprises pour leurs intrants, ce qui laisse présager que l'inflation pourrait rester élevée jusqu'à l'année prochaine.

L'Institute for Supply Management a annoncé lundi que son indice des directeurs d'achat (PMI) dans le secteur non manufacturier était tombé à 54,9 le mois dernier, contre 55,4 en août.

Un indice supérieur à 50 indique une croissance dans le secteur des services, qui représente plus des deux tiers de l'activité économique américaine.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un PMI pratiquement inchangé, à 55,2.

L'indice de l'enquête mesurant les nouvelles commandes reçues par les entreprises de services a légèrement reculé à 59,8 le mois dernier, après avoir bondi à 60,9 en août, son plus haut niveau depuis février 2023. Les chaînes d'approvisionnement peinent à faire face à la forte demande, une situation aggravée par la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran.

L'indice de l'enquête mesurant les livraisons des fournisseurs est passé de 51,3 en août à 53,2. Un indice supérieur à 50 indique un ralentissement des livraisons. Affectées par les droits de douane sur les importations, les livraisons mesurées par cet indice avaient ralenti pendant 22 mois consécutifs, faisant grimper les prix des intrants.

L’indice de l’enquête mesurant les prix payés par les entreprises pour leurs intrants a bondi à 74,0, contre 72,6 en août.

Cette hausse reflète une augmentation similaire observée dans l’enquête de l’ISM sur le secteur manufacturier. Pris conjointement, ces deux indices laissent présager une hausse de l’inflation à venir et confortent les prévisions des économistes selon lesquelles la Réserve fédérale relèverait ses taux d’intérêt en décembre.

L'enquête de l'ISM a révélé une hausse de l'emploi dans le secteur des services. Ce résultat, conjugué à la hausse de l'emploi dans le secteur manufacturier signalée par l'ISM la semaine dernière, a conforté l'analyse des économistes selon laquelle le marché du travail restait stable malgré les créations d'emplois décevantes enregistrées en septembre.

L'indice de l'enquête mesurant l'emploi dans les services a grimpé à 50,1, contre 47,8 en août.

(Rédigé par Lucia Mutikani ; version française Coralie Lamarque)