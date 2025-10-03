USA : PMI composite révisé en hausse pour septembre
Pour rappel, cet indice qui reflète la performance combinée de l'industrie manufacturière et du secteur des services, avait été annoncé en recul à 53,6 en estimation 'flash' la semaine dernière.
Il se rapproche ainsi moins qu'estimé initialement du seuil fatidique des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité, selon la terminologie de l'enquête (plus il est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est fort).
S&P Global précise notamment que l'emploi a à peine augmenté et que les pressions des coûts sont restées élevées, mais que la confiance dans les perspectives s'est améliorée de façon notable.
