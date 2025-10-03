 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 060,55
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA : PMI composite révisé en hausse pour septembre
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 15:58

La croissance du secteur privé des Etats-Unis a ralenti modérément en septembre, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global qui est ressorti à 53,9 en donnée définitive, contre 54,6 au mois d'août.

Pour rappel, cet indice qui reflète la performance combinée de l'industrie manufacturière et du secteur des services, avait été annoncé en recul à 53,6 en estimation 'flash' la semaine dernière.

Il se rapproche ainsi moins qu'estimé initialement du seuil fatidique des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité, selon la terminologie de l'enquête (plus il est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est fort).

S&P Global précise notamment que l'emploi a à peine augmenté et que les pressions des coûts sont restées élevées, mais que la confiance dans les perspectives s'est améliorée de façon notable.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank