USA: plongeon de l'indice de confiance UMich en avril

(CercleFinance.com) - Le moral des ménages américains s'est dégradé pour le quatrième mois consécutif en avril, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.



L'indice de confiance est ressorti à 50,8 ce mois-ci, contre 57 en mars, un niveau très inférieur au consensus qui l'attendait à 54,8.



La composante du jugement des ménages interrogés sur leur situation actuelle a chuté à 56,5, après 63,8 le mois dernier, tandis que celle mesurant leurs perspectives s'est contractée à 47,2, à comparer avec 52,6 en mars.



Joanne Hsu, l'auteure du rapport, souligne que l'UMich a désormais perdu plus de 30% depuis décembre dernier, notamment du fait des inquiétudes ayant trait à l'escalade de la guerre commerciale en cours.



'Les consommateurs font état de plusieurs signaux inquiétants renforçant le risque d'une récession', souligne-t-elle.



'Les attentes en matière de conditions d'activité, de finances personnelles, de revenus, d'inflation et d'emploi ont toutes continué de se détériorer ce mois-ci', fait valoir l'économiste.



La proportion d'individus envisageant une hausse du chômage s'est de son côté accrue pour le cinquième mois consécutif pour atteindre un plus haut depuis 2009.



Quant aux anticipations d'inflation à un an, elles ressortent dorénavant à 6,7%, contre 5% un mois plus tôt, marquant un nouveau pic depuis 1981.





