USA: perspective de baisse de taux confortée par l'emploi

(CercleFinance.com) - Les piètres chiffres de l'emploi américain dévoilés ce vendredi, avec seulement 12.000 créations de postes non agricoles en octobre contre plus de 100.000 attendues, pourraient conforter la perspective d'assouplissement de la politique monétaire, selon les analystes.



Commerzbank estime que même sans les ouragans et les grèves, 'les chiffres n'auraient probablement pas été impressionnants', et que la Fed est donc 'susceptible de réduire davantage ses taux d'intérêt, la prochaine décision étant prévue jeudi prochain'.



Selon Mahmoud Alkudsi, analyste de marché senior chez ADSS, ces données décevantes 'pourraient rassurer la Réserve fédérale sur le fait que la voie qu'elle a choisie, à savoir une réduction agressive des taux d'intérêt, n'a pas trop stimulé le marché du travail'.



'Ces créations d'emplois plus faibles que prévu pourraient inciter la Fed à donner une suite à la réduction largement attendue de 25 points de base à l'issue de sa prochaine réunion', poursuit-il, ajoutant que ceci créerait des conditions plus favorables aux marchés actions.





