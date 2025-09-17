 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA : permis de construire et mises en chantier sous les attentes en août
information fournie par AOF 17/09/2025 à 14:34

(AOF) - 1,312 million de permis de construire ont été enregistrés en août en rythme annuel aux États-Unis. Le consensus visait 1,370 million, après 1,362 million en juillet. De plus, 1,307 million de mises en chantier ont été recensées le mois dernier en rythme annuel. Les prévisions étaient à 1,370 million, après 1,428 million en juillet.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

