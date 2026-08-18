USA-Paramount réclame $1,88 md à un groupe d'Etats pour le retard causé au rachat de Warner Bros

Paramount Skydance PSKY.O a demandé lundi à un juge américain d'exiger que les douze Etats américains contestant son rachat de Warner Bros Discovery

WBD.O s'acquittent d'une caution de 1,88 milliard de dollars pour couvrir les coûts liés au retard de la finalisation de cette opération.

Si la transaction valorisée à 110 milliards de dollars n'est pas bouclée d'ici au 30 septembre prochain, Paramount devra verser aux actionnaires de Warner Bros une pénalité de 7 millions de dollars par jour de retard.

Notant que le procès consécutif à la plainte déposée par un groupe d'Etats américains est programmé en mars prochain, avec une issue anticipée le mois suivant, Paramount a déclaré qu'il aurait au total à verser la somme de 1,3 milliard de dollars en guise d'"amende".

Le groupe réclame cette caution de 1,88 milliard de dollars comme garantie s'il venait à remporter le procès et voir la justice américaine approuver ainsi le rachat de Warner Bros. Les Etats concernés ont "d'amples ressources" pour s'acquitter même d'une caution encore plus élevée, a-t-il dit.

Aux termes de l'accord conclu avec Warner Bros, Paramount devra également verser la somme unique de 190 million de dollars dans l'hypothèse d'une finalisation de la transaction ultérieure au 1er juin prochain.

La Californie et onze autres États américains ont intenté le 13 juillet dernier une action en justice, arguant que la fusion entre Paramount et Warner donnerait naissance à un mastodonte de l'industrie télévisuelle et cinématographique avec toute latitude de fixer ses prix. Le syndicat américain des scénaristes a aussi déposé plainte pour contester l'opération.

(David Shepardson; version française Jean Terzian)