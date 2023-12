USA: Occidental Petroleum rachète CrownRock pour 12 milliards de dollars

La compagnie pétrolière américaine Occidental Petroleum a annoncé lundi qu'elle allait racheter CrownRock, un producteur de gaz et de pétrole, également américain, pour quelque 12 milliards de dollars.

Vicki Hollub, directrice générale d'Occidental Petroleum (illustration) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

Cette opération, qui permettra à Occidental Petroleum de se renforcer dans le bassin permien dans le sud des Etats-Unis - une immense région riche en gaz et en pétrole de schiste -, vient s'ajouter à plusieurs acquisitions majeures réalisées par des géants du secteur de l'énergie ces derniers mois.

L'acquisition sera finalisée au premier trimestre 2024, explique dans un communiqué Occidental Petroleum, qui la financera à hauteur d'environ neuf milliards de dollars en s'endettant.

Elle va permettre à Occidental d'étendre sa position dans le bassin permien, en ajoutant à sa propre production environ 170.000 barils d'équivalent pétrole par jour en 2024, précise le communiqué.

"Nous pensons que l'acquisition des actifs de CrownRock s'ajoute au portefeuille le plus solide et le plus différencié qu'Occidental ait jamais eu", a fait valoir la directrice générale de la compagnie, Vicki Hollub, citée dans le communiqué.

Le secteur pétrolier, fort d'une trésorerie solide après les importants bénéfices enregistrés en 2022, voit se multiplier les opérations de grande ampleur ces derniers mois aux Etats-Unis.

En octobre, le groupe pétrolier américain ExxonMobil avait annoncé qu'il allait racheter son compatriote Pioneer Natural Resources pour environ 60 milliards de dollars. Il s'agissait là aussi de se renforcer dans le bassin permien, qui attise les convoitises.

Quelques jours plus tard, c'était au tour du géant de l'énergie Chevron d'annoncer le rachat, pour 53 milliards de dollars, du producteur de gaz et de pétrole Hess.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, le titre d'Occidental reculait de 0,8% à 56 dollars.