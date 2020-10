Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Nouvelle phase dans les discussions sur le plan de relance-Meadows Reuters • 23/10/2020 à 00:10









WASHINGTON, 23 octobre (Reuters) - Le secrétaire général de la Maison blanche a déclaré jeudi que les négociations avec les parlementaires sur un nouveau plan de relance à l'économie américaine étaient entrées dans une nouvelle phase, avec des réunions organisées par des commissions du Congrès et des échanges sur le vocabulaire technique du texte. S'exprimant dans un entretien à la chaîne CNN, Mark Meadows a indiqué que le nouvel ensemble budgétaire envisagé s'élevait désormais à 1.900 milliards de dollars. Il a réitéré que le président républicain Donald Trump était disposé à faire les choses "en grand" pour le plan de soutien mais à condition que cela soit très ciblé, notamment avec des versements directs aux familles américaines. Meadows avait fait savoir mercredi que des points d'achoppement demeuraient, alors que la président démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin poursuivaient leurs échanges. (Lisa Lambert et Katanga Johnson; version française Jean Terzian)

