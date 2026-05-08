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USA : nouvelle hausse des stocks des grossistes en mars
information fournie par Zonebourse 08/05/2026 à 16:10

Les stocks des grossistes américains ont augmenté de 1,3% en mars par rapport au mois précédent, après une hausse de 0,9% en février (révisée d'une estimation initiale de qui était de 0,8%), selon le Département du Commerce.

De leur côté, les ventes des grossistes ont grimpé de 2,8% en mars en rythme séquentiel, après une progression de 2,6% le mois précédent (révisée d'une estimation initiale de 2,7%).

Du fait de cette augmentation bien plus rapide des ventes que des stocks, le délai d'écoulement des stocks s'est nettement raccourci entre février et mars, passant de 1,23 à 1,21 mois.

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