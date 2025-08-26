USA: nouveau repli des commandes de biens durables en juillet information fournie par Cercle Finance • 26/08/2025 à 14:35









(Zonebourse.com) - Le Département du Commerce fait état d'une baisse de 2,8% des commandes américaines de biens durables en juillet par rapport au mois précédent, après un plongeon de 9,4% en juin (légèrement révisé de -9,3% en estimation initiale).



En excluant les transports, secteur particulièrement volatil et qui a connu une nouvelle chute de 9,7%, les commandes de biens durables ont néanmoins progressé de 1,1% le mois dernier. En dehors de la défense, elles ont diminué de 2,5%.



De leur côté, les livraisons de biens durables aux Etats-Unis se sont accrues de 1,4% le mois dernier, après une augmentation de 0,7% en juin. En particulier, les commandes de transports ont augmenté de 2,3%.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.