 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Négociations commerciales: 33 millions d'euros d'amende pour la centrale européenne d'E.Leclerc
information fournie par AFP 16/02/2026 à 11:37

Eurelec, la centrale d'achat européenne du distributeur français E. Leclerc, a été sanctionnée d'une amende de plus de 33 millions d'euros pour n'avoir pas respecté l'année dernière la date limite fixée pour boucler les négociations commerciales avec certains fournisseurs français ( AFP / LOIC VENANCE )

Eurelec, la centrale d'achat européenne du distributeur français E. Leclerc, a été sanctionnée d'une amende de plus de 33 millions d'euros pour n'avoir pas respecté l'année dernière la date limite fixée pour boucler les négociations commerciales avec certains fournisseurs français ( AFP / LOIC VENANCE )

Eurelec, la centrale d'achat européenne du distributeur français E. Leclerc, a été sanctionnée d'une amende de plus de 33 millions d'euros pour n'avoir pas respecté l'année dernière la date limite fixée pour boucler les négociations commerciales avec certains fournisseurs français, a annoncé lundi la Répression des fraudes.

"Une amende de 33.537.615 euros a été prononcée" à l'encontre "de la société Eurelec Trading SCRL (LECLERC) pour 70 manquements à son obligation de signature des conventions conclues avec ses fournisseurs français au plus tard le 1er mars 2025", précise la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans un communiqué.

Eurelec, centrale internationale basée à Bruxelles, dont font également partie le géant allemand Rewe et la chaîne de supermarchés belgo-néerlandaise Ahold Delhaize, avait déjà écopé d'une amende record de 38 millions d'euros en 2024 pour des motifs similaires, quatre ans après une précédente amende de 6,34 millions d'euros.

"Dès lors que la négociation commerciale porte sur des produits destinés à une commercialisation en France, et quel que soit le droit du contrat, les accords sont soumis aux dispositions" prévues dans le code du commerce, rappelle la DGCCRF.

Chaque année, du 1er décembre au 1er mars, supermarchés et fournisseurs mènent des négociations, parfois brutales, qui déterminent in fine les prix en rayon des produits (hors marques propres des distributeurs).

Les centrales européennes sont régulièrement accusées de détourner la législation française.

Les distributeurs les défendent comme un moyen de peser face aux multinationales, comme l'a rappelé Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique des centres E.Leclerc, leader en France, lundi sur Public Sénat, avant l'annonce de la sanction.

Interrogé sur le fait de savoir si Eurelec permettait d'échapper aux lois françaises Egalim, qui visent à protéger la rémunération des agriculteurs, M. Leclerc a dénoncé du "baratin politique".

"Est-ce que j'ai des dossiers de contentieux qui diraient qu'on n'a pas respecté la matière première agricole? A ma connaissance, non", a-t-il répondu, en ajoutant que son groupe négociait avec de "grandes multinationales", comme Nestlé et Unilever, qui selon lui ne représentent pas "les intérêts des agriculteurs français".

Valeurs associées

KON AH DEL
39,4000 EUR Euronext Amsterdam -1,05%
NESTLE
79,950 CHF Swiss EBS Stocks +0,46%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 12:48

    une goutte d'eau, plus de 12 milliards de chiffre d'affaire...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vue aérienne des inondations à Cadillac-sur-Garonne après une crue de la Garonne, le 16 février 2026 en Gironde ( AFP / Thomas BERNARDI )
    Crues: vigilance accrue maintenue sur une grande partie de l'ouest du pays
    information fournie par AFP 16.02.2026 13:18 

    Météo-France a prolongé ses vigilances crues jusqu'à mardi, les départements de la Gironde et du Lot-et-Garonne étant maintenus en rouge, l'institut redoutant une reprise du phénomène sous l'effet de nouvelles pluies prévues lundi. De nouvelles précipitations, ... Lire la suite

  • Le bassin des orques du MarineLand à Antibes, le 27 novembre 2025 dans les Alpes-Maritimes ( AFP / Valery HACHE )
    Réunion cruciale pour l'avenir des orques et dauphins de Marineland
    information fournie par AFP 16.02.2026 13:02 

    Pour la première fois depuis la fermeture il y a un an du Marineland d'Antibes, le ministère de la Transition écologique réunit lundi à 15H00 tous les acteurs concernés, pour tenter de trouver un avenir décent aux orques et dauphins du zoo marin. Entre la direction ... Lire la suite

  • BAINS MER MONACO : L'indécision domine
    BAINS MER MONACO : L'indécision domine
    information fournie par TEC 16.02.2026 12:55 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Le ramadan, un moment "spirituel" et "de partage", séduit un nombre croissant de jeunes musulmans, dans un contexte plus large de retour vers le religieux ( AFP / Joël SAGET )
    Le ramadan plébiscité par les jeunes musulmans
    information fournie par AFP 16.02.2026 12:46 

    A 23 ans, Samy s'apprête à entamer son neuvième ramadan, un moment "spirituel" et "de partage" qui séduit un nombre croissant de jeunes musulmans, dans un contexte plus large de retour vers le religieux. "Je le vois comme un mois spirituel, plus qu'un mois où il ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank