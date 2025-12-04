USA: net repli des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 14:34
La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 214 750 en repli de 9500 par rapport à la semaine précédente.
Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités est ressorti à 1 939 000 la semaine du 17 novembre (soit la période disponible la plus récente pour cette statistique), en baisse de 4000 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.
