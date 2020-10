Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-"N'ayez pas peur du COVID", dit Trump de retour à la Maison blanche Reuters • 06/10/2020 à 03:11









(Actualisé avec nouvelles déclarations de Trump, Biden sur le débat présidentiel) par Steve Holland et Alexandra Alper WASHINGTON, 6 octobre (Reuters) - Donald Trump, rentré lundi soir à la Maison blanche après avoir été hospitalisé pour être soigné contre le COVID-19, a appelé les Américains à ne pas avoir peur de la maladie provoquée par le nouveau coronavirus et à "sortir", retirant son masque de protection pour prendre la pose devant les photographes. Interrogé sur son état de santé à son retour à la Maison blanche, où des membres du personnel ont été testés positifs au coronavirus, le président républicain a répondu: "Vraiment bon". Alors qu'il était muni d'un masque de protection au moment de quitter le centre médical militaire Walter Reed, à Bethesda dans le Maryland, à proximité de Washington, Donald Trump l'a retiré alors qu'il montait les marches du porche de la Maison blanche. Il a alors pris la pose pour des photos, effectuant un salut militaire ou des signes avec les pouces, avant de pénétrer dans la résidence présidentielle, masque de protection à l'intérieur de sa veste, selon des images télévisées. Donald Trump, qui ambitionne d'obtenir le 3 novembre face au démocrate Joe Biden un second mandat présidentiel, a été hospitalisé vendredi après avoir révélé qu'il était atteint du COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. "Ne le laissez pas vous dominer. N'en ayez pas peur", a déclaré Donald Trump dans un message vidéo diffusé à son retour à la Maison blanche. "Nous retournons au travail. Nous retournons en première ligne (...) Ne le laissez pas dominer vos vies. Sortez, soyez prudents". L'épidémie de coronavirus a causé plus de 209.000 décès aux Etats-Unis, soit le plus lourd bilan au monde. Donald Trump, âgé de 74 ans, ne présentait plus de fièvre ni de troubles respiratoires, a indiqué l'équipe médicale en charge de ses soins. Son médecin personnel, Sean Conley, a indiqué plus tôt que Trump n'était pas encore tiré d'affaire mais en mesure de retourner à la Maison blanche, soulignant que tous les soins nécessaires pourraient lui être prodigués. UNE VITRE DE PROTECTION POUR LE DÉBAT PENCE-HARRIS La gravité de l'état de santé du président américain a donné lieu à d'intenses spéculations, alors que certains experts ont noté qu'il présentait des facteurs de risque le rendant plus vulnérable pour développer une forme sévère du COVID-19. Trump a régulièrement minimisé la dangerosité du coronavirus. Au cours des derniers jours, il a publié des vidéos pour rassurer la population sur sa guérison. Une source au fait de la question avait déclaré à Reuters que le locataire de la Maison blanche était réfractaire à l'idée d'être hospitalisé et voulait sortir rapidement. Plusieurs membres du personnel de la Maison blanche ont eux aussi été testés positifs au coronavirus, dont la porte-parole de la présidence américaine, Kayleigh McEnany. Le vice-président Mike Pence et son épouse ont été testés lundi négatifs au coronavirus. Selon le porte-parole de son équipe de campagne, Donald Trump a prévu de prendre part au second débat présidentiel contre Joe Biden le 15 octobre à Miami en Floride. Joe Biden a déclaré lundi qu'il était disposé à participer au débat si les experts sanitaires considèrent que cela ne présente aucun risque. "Je ferai ce que les experts considéreront comme approprié", a-t-il dit à des journalistes depuis le Delaware, où il réside, avant un déplacement en Floride. Les organisateurs du débat prévu mercredi entre le vice-président Mike Pence, de nouveau colistier de Donald Trump, et la sénatrice Kamala Harris, colistière de Joe Biden, ont annoncé qu'une vitre en plexiglas les séparerait. VOIR AUSSI ENCADRE-Le calendrier de la campagne électorale (avec Joseph Ax, Trevor Hunnicutt, Doina Chiacu, Andy Sullivan, Andrea Shalal, Susan Heavey et Lisa Lambert; version française Jean Terzian)

