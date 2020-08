Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Mnuchin entrevoit un accord sur un nouveau plan de soutien Reuters • 10/08/2020 à 15:44









(Actualisé avec interview de Mnuchin à CNBC) WASHINGTON/MORRISTOWN, New Jersey, 10 août (Reuters) - L 'administration de Donald Trump et le Congrès américain pourraient conclure dès cette semaine un accord sur un nouveau plan de soutien à l'économie des Etats-Unis si les démocrates se montrent "raisonnables", a déclaré lundi le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin. Dans une interview accordée à CNBC, Steven Mnuchin a estimé qu'il existait une possibilité de compromis, tout en se refusant à dire quand pourraient reprendre les négociations. Dimanche, Mnuchin et la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, s'étaient tous deux dits ouverts à une reprise des discussions. Faute d'avancées après plusieurs semaines de tractations, Donald Trump a signé samedi une série de décrets destinés à apporter une aide financière supplémentaire aux millions d'Américains que la crise sanitaire a mis au chômage. Les démocrates ont estimé que ces mesures seraient insuffisantes. S'exprimant dimanche du New Jersey avant de retourner à Washington, le président républicain des Etats-Unis a déclaré que la suspension des cotisations sociales annoncée la veille pourrait devenir permanente. Il a indiqué que cette mesure n'aurait pas d'impact sur la sécurité sociale car les remboursements seraient effectués via le fonds général. Notant que les démocrates voulaient reprendre les discussions sur le plan de soutien, Donald Trump a dit que la Maison blanche était disposée à discuter "si cela n'est pas une perte de temps". Nancy Pelosi et Steven Mnuchin semblent disposés à envisager un accord réduit pour prolonger certaines aides jusqu'à la fin de l'année, avant d'effectuer un nouvel état des lieux en janvier - soit après l'élection présidentielle de novembre qui pourrait rebattre les cartes politiques à Washington. "Adoptons une loi sur des choses pour lesquelles nous sommes d'accord", a dit le secrétaire au Trésor à la chaîne Fox News. "Nous n'avons pas besoin de tout régler d'un coup (...) Ce que nous devrions faire est d'obtenir maintenant des choses pour la population américaine, et ensuite présenter un autre projet de loi." "Maintenant, nous devons parvenir à un accord", a dit quant à elle Nancy Pelosi, qualifiant d'"inconstitutionnels" les décrets de Trump et estimant que ceux-ci ne permettraient pas d'aider rapidement et directement les Américains. (Susan Heavey et David Lawder; version française Jean Terzian et Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

