USA-Marche en hommage à George Floyd, un an après sa mort

24 mai (Reuters) - Des proches de George Floyd, l'homme afro-américain dont la mort à Minneapolis a provoqué un vaste mouvement de protestation contre les violences policières et les discriminations raciales aux Etats-Unis et à travers le monde, se sont rassemblés dimanche pour commémorer le premier anniversaire de sa mort.

George Floyd est décédé le 25 mai 2020 lors de son interpellation par la police de Minneapolis. Derek Chauvin, licencié depuis de la police, a été reconnu coupable de meurtre pour avoir placé l'un de ses genoux contre la nuque de George Floyd pendant plusieurs minutes, asphyxiant ce dernier.

La famille de George Floyd et plusieurs centaines de personnes sont descendues dans les rues de Minneapolis dimanche dans le cadre de l'un des premiers événements prévus cette semaine aux Etats-Unis pour commémorer le premier anniversaire du décès de Floyd.

(Kanishka Singh à Bangalore; version française Jean Terzian)