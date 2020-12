Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Los Angeles se reconfine pour éviter un "scénario redouté" - maire Reuters • 03/12/2020 à 13:38









3 décembre (Reuters) - Le maire de Los Angeles a ordonné mercredi à l'ensemble de ses habitants de se confiner et d'éviter les rassemblements dans le cadre de nouvelles mesures destinées à contenir l'épidémie de coronavirus alors que la ville approche d'un "point critique dévastateur". L'ordonnance https://www.lamayor.org/sites/g/files/wph446/f/page/file/20201202%20Mayor%20Public%20Order%20Targeted%20SAH%20Order_1.pdf d'Eric Garcetti limite presque tous les regroupements de personnes de plus d'un foyer, mais exempte les manifestations et services religieux protégés par les droits constitutionnels. "Notre ville est maintenant proche d'un point critique dévastateur, au-delà duquel le nombre de patients hospitalisés commencera à submerger notre système hospitalier, risquant à son tour (de causer) des souffrances et des morts inutiles", a déclaré mercredi soir le maire de Los Angeles. Afin d'éviter un "scénario redouté", il faut s'abstenir de se réunir avec des personnes hors de son foyer dans la mesure du possible, a ajouté Eric Garcetti. Avec plus de 3,9 millions d'habitants, Los Angeles est la deuxième plus grande ville des Etats-Unis. Selon le service de santé publique https://twitter.com/lapublichealth/status/1334290201783361536, le comté de Los Angeles a déjà signalé 414.185 infections et 7.740 décès. Le maire de la ville californienne a également ordonné la fermeture d'entreprises qui nécessitent la présence d'employés sur place et a limité les déplacements, en précisant toutefois que certaines exceptions s'appliqueraient dans les deux cas. Selon les nouvelles directives d'Eric Garcetti, les habitants sont encore autorisés à quitter "légalement" leur domicile pour obtenir des soins de santé, se rendre dans les supermarchés et les restaurants. Le chef des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies a rappelé mercredi que l'épidemie faisait toujours rage aux Etats-Unis et que le pays devait se préparer à faire face au cours des prochains mois à la plus grave crise sanitaire qu'il ait jamais connue avant qu'un vaccin ne soit déployé. (Aakriti Bhalla et Shubham Kalia, version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)

