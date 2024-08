USA : Lombard Odier table sur une poursuite de la baisse des taux en cas de victoire de Harris

(AOF) - "Mme Harris et M. Trump ont plus ou moins les mêmes chances d’être élus". C’est ce qu’affirment deux analystes de Lombard Odier, Samy Chaar, chef économiste, CIO Suisse, et Luca Bindelli, responsable de la stratégie d’investissement. "Nos pronostics penchent en faveur d’un Congrès divisé en cas de victoire démocrate, et d’un Congrès uni en cas de victoire républicaine", précisent-ils. "Le scénario d’une victoire totale des Républicains, assorti d’une croissance et d’une inflation plus élevées, serait le plus positif pour les actions", avec un S&P 500 qui se rapprocherait des 6 000 points.

"Au niveau politique, les deux candidats à la présidence partagent des points essentiels", soulignent-ils : "une posture de fermeté à l'égard de la Chine, une envie modérée de réduire le déficit fédéral et une inclination à servir les intérêts des entreprises américaines".

En cas d'une victoire républicaine totale "assurant au parti la présidence, plus la Chambre des représentants et le Sénat" les politiques réglementaires, énergétiques et fiscales "pourraient se traduire par une croissance nominale et une inflation plus élevées" obligeant la Réserve fédérale à "interrompre son cycle de baisse des taux à environ 4% lors du deuxième trimestre 2025".

Dans le cas d'une présidence Trump avec un Congrès divisé, c'est l'impact des tarifs douaniers qui dominerait, "ralentissant la croissance tout en augmentant l'inflation". "Cela obligerait également la Fed à mettre fin à ses réductions de taux", soulignent les analystes, mais "à un niveau bas compte tenu d'une croissance et d'un marché de l'emploi plus fragiles".

Avec une administration Harris, la Fed "pourrait poursuivre ses réductions successives des taux directeurs lors de chacune de ses réunions jusqu'à mi-2025". Si les Démocrates remportait une victoire totale au Congrès, Lombard Odier table sur "un léger glissement à gauche, avec les inégalités salariales et la redistribution des richesses en point de mire". "En cas de victoire démocrate avec un Congrès divisé, nous anticipons toujours un atterrissage en douceur de l'économie américaine, mais avec un impact légèrement positif sur les actions".