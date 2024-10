USA: Lombard Odier IM souligne la vigueur retrouvée du marché de l'emploi

(AOF) - Le marché de l'emploi américain " ne se refroidit plus ", affirme Florian Ielpo, head of macro, Multi Asset Group, chez Lombard Odier IM, sur la base du rapport sur les créations d'emplois non agricoles. Contre une prévision prudente de 150 000 créations d'emplois, le rapport a montré un chiffre élevé de 254 000 créations d'emplois et une révision positive de 72 000 au cours des 2 derniers mois. " Ce chiffre a un poids important du point de vue de la politique monétaire, compte tenu de la série de chiffres économiques étonnamment bons publiés aux États-Unis cette semaine ", souligne le gérant.

"65 % des secteurs ont créé des emplois le mois dernier", relève Florian Ielpo : le taux de chômage a baissé de 4,2 % à 4,1 %, " ce qui est nettement inférieur aux 4,4 % attendus par la Fed ", tandis que les résultats horaires ont grimpé de 3,8 % à 4,0 %. " Ces données suggèrent que le marché de l'emploi n'est plus en train de se refroidir ", conclut-il. Si l'industrie manufacturière continue de détruire des emplois, le marché de l'emploi dans le secteur des services "semble solide", contrairement à la composante " emploi " des ISM.

" Ce rapport est haussier pour le dollar et baissier pour les obligations, mais il est difficile de déterminer son impact en fin de journée sur les actions ", ajoute le gérant, car " si l'économie américaine se porte bien, les attentes en matière de résultats sont susceptibles d'augmenter, ce qui pourrait compenser l'effet négatif de la hausse des taux ".