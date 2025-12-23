USA-Les ventes des fêtes en hausse de 4%, selon Visa et Mastercard

par Siddharth Cavale et Anuja Bharat Mistry

Les ventes des détaillants américains ont augmenté d'environ 4% depuis le début de la période des fêtes, les consommateurs jonglant entre des budgets plus serrés et l’envie de renouveler leurs appareils et leurs garde-robes, selon des chiffres préliminaires publiés mardi par Visa V.N et Mastercard MA.N .

Les acheteurs ont été plus réfléchis dans leurs dépenses, utilisant souvent des outils d’intelligence artificielle pour rechercher et comparer les prix afin d’optimiser leurs budgets discrétionnaires, a indiqué Wayne Best, économiste en chef chez Visa. Michelle Meyer, son homologue chez Mastercard Economics Institute, a précisé que les consommateurs ont fait leurs achats tôt et profité des promotions pour obtenir les meilleures offres.

Les détaillants ont lancé des promotions anticipées pour sécuriser les ventes, dans un contexte d’attentes modestes avant la saison des fêtes en raison d’une confiance des consommateurs en berne et d’une inflation alimentée par les droits de douane. Pourtant, les données de ventes de la "Cyber Week" - la période de cinq jours incluant Thanksgiving et le "Black Friday" - montrent que les consommateurs ont largement ignoré les inquiétudes économiques.

Les chiffres publiés mardi, issus de milliards de transactions effectuées sur les réseaux Visa et Mastercard, suggèrent que la résilience des dépenses s'est poursuivie en décembre.

Visa a indiqué que le total des dépenses de détail aux États-Unis, hors automobiles, essence et restaurants, a augmenté de 4,2% au cours de la période du 1er novembre au 21 décembre, légèrement en-deçà de sa prévision d'octobre d'une croissance de 4,6% sur ces deux mois.

Mastercard, qui a inclus les ventes des commerces de détail et des établissements de restauration dans ses données, a indiqué que les ventes avaient progressé de 3,9% sur un an au cours de la même période, dépassant sa prévision précédente de 3,6%. Les chiffres publiés par Visa et de Mastercard n'ont pas été corrigés de l'inflation.

Les deux entreprises ont constaté que les promotions initiales et la commodité d'achat à domicile ont contribué à la hausse des ventes en ligne, qui ont dépassé la croissance des magasins physiques. Visa a toutefois précisé que les points de vente physiques restaient dominants, représentant 73% des transactions contre 27% en ligne.

Les ventes d'électronique, comme les téléviseurs et les smartphones, ont dominé les dépenses, avec une hausse de 5,8% selon les données de Visa, suivies par les vêtements et accessoires avec 5,3%.

(Rédigé par Siddharth Cavale à New York et Anuja Bharat Mistry à Bangalore; version française Elizaveta Zhuravleva; édité par Augustin Turpin)