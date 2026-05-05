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USA : les ventes de logements neufs supérieures aux attentes
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 16:03

Au mois de mars, les ventes de logements neufs aux Etats-Unis s'élèvent à 682 000 en rythme annuel, contre 652 000 attendues. En juin, elles étaient à 583 000 (révisé de 587 000).

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