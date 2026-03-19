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USA : les ventes de logements neufs sous les attentes en janvier
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 15:09

Au mois de janvier, les ventes de logements neufs se sont élevées à 587 000 unités aux États-Unis, contre des attentes à 722 000. En décembre, elles s'étaient élevées à 712 000.

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