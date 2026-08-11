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USA : les ventes de logements anciens proches des attentes en juillet
information fournie par Zonebourse 11/08/2026 à 16:15
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Les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont diminué de 1,7% en juillet par rapport au mois précédent, pour atteindre un rythme annualisé de 4,06 millions, selon les données mensuelles de la National Association of Realtors (NAR), alors que les économistes les attendaient en moyenne à 4,05 millions.

Par ailleurs, le stock total de logements anciens disponibles à la vente s'est tassé de 1,9%, à 1,54 million, représentant toujours 4,6 mois d'offre au rythme d'écoulement actuel, et le prix médian des logements vendus s'est établi à 431 400 USD, en progression de 2% sur un an.

"Les ventes depuis le début de l'année s'inscrivent en progression de 2,4% en comparaison annuelle, et il ne fait guère de doute que le marché du logement prospérerait si les taux hypothécaires moyens revenaient près de 6%", estime Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR.

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