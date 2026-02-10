USA-Les ventes au détail stagnent en décembre

(Actualisé avec contexte)

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont stagné de manière inattendue d'un mois sur l'autre en décembre, montrent les données publiées mardi par le département du Commerce.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,4% après +0,6% en novembre.

Ces données sont publiées en retard en raison du "shutdown" de l'administration fédérale en fin d'année dernière.

Avant ces chiffres, les ventes au détail étaient restées soutenues malgré la conjoncture économique dégradée, la hausse des prix liée aux droits de douane et le ralentissement du marché de l'emploi.

La forte hausse des marchés boursiers et des prix de l'immobilier toujours élevés ont soutenu les revenus des ménages américains.

Cet environnement économique a pénalisé l'épargne des consommateurs, dont le taux est tombé à 3,5% en novembre, son plus bas niveau en trois ans, contre 3,7% en octobre. Il avait atteint un pic de 31,8% en avril 2020.

Hors automobile, carburants, matériaux de construction et services de restauration, les ventes affichent une baisse surprise de 0,1% en décembre, contre une hausse de 0,2% en novembre (révisé de +0,4%) et alors que les analystes s'attendaient à une hausse de 0,4% d'un mois sur l'autre.

Ces ventes, dites "hors alimentation et énergie" sont celles qui correspondent le plus étroitement à la composante "dépenses de consommation" du produit intérieur brut (PIB).

Le recul enregistré en décembre et la révision à la baisse des données de novembre pourraient inciter les économistes à revoir leurs estimations des dépenses de consommation et du produit intérieur brut (PIB) pour le quatrième trimestre en conséquence.

Au troisième trimestre, les dépenses de consommation ont augmenté à un rythme soutenu, contribuant largement à la croissance annuelle de 4,4% de l'économie au cours de cette période. La Réserve fédérale d'Atlanta prévoit une augmentation du PIB de 4,2% au quatrième trimestre.

Le gouvernement publiera son estimation préliminaire (retardée par le "shutdown") du PIB pour le quatrième trimestre la semaine prochaine.

(Rédigé par Kate Entringer, avec Lucia Mutikani, édité par Blandine Hénault)