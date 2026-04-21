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USA-Les ventes au détail progressent plus que prévu en mars
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 14:48

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont progressé plus que prévu en mars, la guerre au Moyen-Orient ayant fait grimper les prix de l'essence et les recettes des stations-service, tandis que les remboursements d'impôts ont soutenu la consommation dans d'autres secteurs.

Les ventes au détail ont bondi de 1,7% en mars d'un mois sur l'autre, après une progression de 0,7% (révisée de 0,6%) en février, montrent les données publiées mardi par le département du Commerce.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 1,4% des ventes au détail le mois dernier.

La progression a également été soutenue par une augmentation des ventes d'automobiles, probablement due aux mesures incitatives proposées par les constructeurs.

Le conflit américano-israélien avec l'Iran a fait bondir les prix mondiaux du pétrole de plus de 30%, et les données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les prix de détail de l'essence ont grimpé de 24,1% en mars.

(Lucia Mutikani, version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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