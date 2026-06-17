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USA : les ventes au détail meilleures qu'attendu en mai
information fournie par Zonebourse 17/06/2026 à 14:34

En rythme mensuel, les ventes au détail ont augmenté de 0,9% en mai aux Etats-Unis, contre un consensus de 0,5%, après une hausse précédente de 0,4%.

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