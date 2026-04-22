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Le métro londonien perturbé par une grève de plusieurs jours
information fournie par AFP 22/04/2026 à 12:29

La station de métro Westminster dans le centre de Londres, le 21 avril 2024, nouvelle journée de grève à l'appel des conducteurs ( AFP / CARLOS JASSO )

La station de métro Westminster dans le centre de Londres, le 21 avril 2024, nouvelle journée de grève à l'appel des conducteurs ( AFP / CARLOS JASSO )

De nombreux Londoniens ont dû à nouveau opter pour la marche ou le vélo mercredi: des grèves perturbent fortement le métro dans la capitale britannique cette semaine, les conducteurs dénonçant une nouvelle organisation du temps de travail.

La grève "impacte l'ensemble du réseau", indique Transport for London (TfL) sur son site internet. Aucun métro n'est attendu sur les lignes Piccadilly et Circle. Certaines stations sur d'autres lignes ne sont pas desservies.

Les arrêts de travail ont démarré mardi après-midi, se sont poursuivis mercredi dans la matinée. Ils sont également prévus jeudi à partir de la fin de matinée et vendredi jusqu'en début d'après-midi.

Sous le soleil printanier, des milliers de Londoniens ont traversé à pied les ponts au-dessus de la Tamise mercredi matin pour se rendre au travail.

La ligne Elizabeth, inaugurée en 2022 et partiellement automatisée, fonctionne normalement. Elle permet entre autres de rejoindre l'aéroport de Heathrow.

La station de métro Westminster dans le centre de Londres, le 21 avril 2024, nouvelle journée de grève à l'appel des conducteurs ( AFP / CARLOS JASSO )

La station de métro Westminster dans le centre de Londres, le 21 avril 2024, nouvelle journée de grève à l'appel des conducteurs ( AFP / CARLOS JASSO )

Les grévistes protestent contre "toute une série de changements dans leurs conditions de travail", a expliqué à l'AFP Jared Wood, du syndicat national RMT (Rail, Maritime and Transport) qui a appelé à la grève.

Ils sont notamment opposés au projet de TfL de passer à la semaine de quatre jours. "Chacun continuera à effectuer le même nombre d'heures de conduite qu'actuellement. Ces heures seront condensées sur quatre jours", a-t-il déploré.

Claire Mann, directrice des opérations de TfL, a affirmé de son côté que "les changements seraient facultatifs (...) et que ceux qui souhaiteraient conserver un rythme de travail de cinq jours par semaine pourraient le faire".

RMT prévoit d'organiser quatre nouvelles grèves de 24 heures en mai et en juin.

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