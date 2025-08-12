Sanofi interrompt la fourniture de Praluent en Chine avec la trop forte demande

Le logo de Sanofi

Sanofi a annoncé mardi avoir cessé l'approvisionnement en Chine de Praluent, son médicament contre le cholestérol conjointement développé avec Regeneron Pharmaceuticals, en raison d'une disponibilité limitée.

L'augmentation de la demande a conduit à une disponibilité limitée en Chine et dans certains autres pays, dit Sanofi, qui ajoute dans un communiqué transmis à Reuters que l'approvisionnement de Praluent en Chine a déjà été interrompu.

Le groupe français n'a pas précisé quand l'approvisionnement reprendrait.

Sanofi explique avoir investi pour renforcer la production mondiale de Praluent afin de répondre à l'accélération de la croissance de la demande au cours des deux dernières années.

Le groupe précise que des experts cliniques ont constaté que d'autres médicaments figurant sur la liste nationale des médicaments remboursables de Chine sont sûrs et indiqués pour les patients actuellement traités par Praluent.

Sanofi ajoute travailler avec les prestataires de soins de santé en Chine pour assurer la transition.

D'autres groupes pharmaceutiques ont cessé de fournir des médicaments populaires à la Chine. Merck a ainsi suspendu en février les livraisons de son vaccin phare contre le papillomavirus humain, Gardasil, invoquant la faiblesse des dépenses discrétionnaires.

(Rédigé par Andrew Silver, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)