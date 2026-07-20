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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 10:31

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,16% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,27% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,46% pour le Nasdaq .IXIC :

* DOMINO'S PIZZA DPZ.O doit publier ses résultats lundi avant l'ouverture de la Bourse de New York.

* LOCKHEED MARTIN LMT.N a annoncé lundi le développement d'un intercepteur Patriot à faible coût, alors que les forces armées recherchent des moyens plus économiques pour faire face aux attaques de drones et de missiles, et que les entreprises de la défense sont confrontées à la concurrence de start-up qui fabriquent moins cher et à grande échelle.

* SPACEX SPCX.O prévoit de procéder ce jeudi à une nouvelle tentative de lancement de sa fusée Starship, a annoncé la société dimanche dans un communiqué.

* BOEING BA.N a maintenu ses perspectives concernant une forte demande mondiale d'avions commerciaux neufs au cours des 20 prochaines années, selon les prévisions de marché du constructeur aéronautique américain publiées samedi en Angleterre, avant le début du salon aéronautique de Farnborough.

Le groupe s'est par ailleurs dit dimanche en bonne voie pour livrer deux nouveaux avions Air Force One en 2028, tout en précisant que la réalisation de cet objectif nécessiterait des dépenses supplémentaires. Le programme accuse déjà plusieurs années de retard et un dépassement budgétaire de plusieurs milliards de dollars.

* GAMESTOP GME.N - Le détaillant de jeux vidéo détient près de 10% du groupe de commerce en ligne EBAY EBAY.O , a indiqué vendredi soir la société dans un communiqué réglementaire, signalant ainsi son intention de poursuivre son projet d'acquisition, même après le rejet de son offre non sollicitée.

(Rédigé par Diana Mandia)

|1|Pour l'agenda des résultats, double-cliquer sur RESF/US Pour les changements de recommandations, cliquer sur RCH/US |1|

Valeurs associées

BOEING CO
214,030 USD NYSE -0,14%
DOMINO'S PIZZA
322,1800 USD NASDAQ -2,27%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 146,42 Pts Index Ex -0,77%
EBAY
112,0600 USD NASDAQ +1,04%
GAMESTOP
21,890 USD NYSE -0,09%
LOCKHEED MARTIN
508,640 USD NYSE -0,94%
NASDAQ Composite
25 520,24 Pts Index Ex -1,40%
S&P 500 INDEX
7 457,69 Pts CBOE -1,01%
SPACEX
123,9900 USD NASDAQ -5,43%
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