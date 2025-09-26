Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,18% pour le Dow Jones .DJI , de 0,07%pour le Standard & Poor's 500

.SPX contre une baisse de 0,07%pour le Nasdaq .IXIC :

* INTEL INTC.O prend 4,6% en pré-ouverture, le Wall Street Journal ayant révélé que la société américaine a approché TSMC pour évoquer des investissements communs ou des partenariats.

* CONCENTRIX CNXC.O perd 21,8% en pré-ouverture après avoir publié des résultats en-dessous des attentes pour son troisième trimestre.

* COSTCO WHOLESALE COST.O a fait état jeudi soir de résultats supérieurs aux attentes au titre de son quatrième trimestre.

* CITIGROUP C.N cherchera à attirer davantage d'investisseurs minoritaires dans sa filiale mexicaine Banamex avant de lancer une éventuelle introduction en bourse, ont déclaré jeudi des dirigeants de la société.

* PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O a nommé jeudi Makan Delrahim au poste de directeur juridique, alors que la société se prépare à faire une offre sur Warner Bros Discovery WBD.O .

* META META.O a échangé avec Google Cloud de la possibilité d'utiliser ses modèles Gemini pour améliorer l'activité publicitaire de la société mère de Facebook, a rapporté jeudi The Information.

