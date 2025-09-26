 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Poursuites abandonnées contre Mo Chara, le rappeur du trio Kneecap
information fournie par AFP 26/09/2025 à 13:35

Les membres du groupe Kneecap, dont le chanteur Liam O'Hanna, alias Mo Chara, portent des cagoules aux couleurs du drapeau irlandais à leur arrivée au tribunal de Woolwich, à Londres, le 26 septembre 2025 ( AFP / CARLOS JASSO )

La justice britannique a abandonné vendredi les poursuites pour "infraction terroriste" lancées contre Mo Chara, rappeur du trio nord-irlandais Kneecap, qui s'est réjoui à sa sortie du tribunal que les "tentatives pour faire taire" le groupe aient "échoué".

"Vos tentatives pour nous faire taire ont échoué, parce que nous avons raison et que vous avez tort", a lancé Mo Chara devant la Cour criminelle de Woolwich, dans le sud de Londres, keffieh autour du cou et entouré de nombreux partisans qui chantaient "Free Palestine".

Peu avant, le juge avait annoncé que les poursuites étaient abandonnées après une erreur de procédure, suscitant des cris de joie parmi les supporters du rappeur (de son vrai nom Liam O'Hanna, ou Liam Og O Hannaidh en gaélique) présents à l'audience.

"Monsieur O'Hanna vous êtes libre de partir", a ajouté le juge, insistant sur le fait qu'il ne se prononçait pas sur le fond du dossier.

Mo Chara était accusé d'"infraction terroriste" pour avoir arboré un drapeau du Hezbollah, mouvement islamiste chiite libanais classé terroriste au Royaume-Uni, lors d'un concert en novembre 2024. Il avait toujours démenti tout soutien au Hezbollah, dénonçant son inculpation comme une décision "politique", après les critiques formulées par le trio contre Israël et la guerre à Gaza.

"Toute cette procédure n'a jamais été sur moi, ou sur une quelconque menace pour la population, ni sur le terrorisme (...) Ca a toujours été sur Gaza et ce qui vous arrive si vous osez vous exprimer", a encore affirmé le chanteur à l'issue de l'audience.

De nombreux soutiens avaient fait le déplacement devant la Cour criminelle de Woolwich vendredi matin, agitant des drapeaux palestiniens et irlandais. Ils ont exulté à l'annonce de la décision.

"Nous avons gagné (...). La police politique a échoué. Kneecap est du bon côté de l'histoire", a réagi le manager du trio Daniel Lambert sur X.

Des soutiens du groupe Kneecap devant le tribunal de Woolwich à Londres, le 26 septembre 2025 ( AFP / CARLOS JASSO )

Depuis l'inculpation du chanteur en mai dernier, le groupe, qui revendique haut et fort son soutien à la cause palestinienne, a vu sa notoriété monter en flèche, mais a aussi subi plusieurs annulations de concerts en Allemagne ou en Autriche.

Les membres de Kneecap ont également été empêchés d'aller en Hongrie, où ils devaient se produire au festival Sziget, interdits d'entrée au Canada, et ont renoncé à une tournée aux Etats-Unis.

Le trio s'était en revanche produit fin août au festival de Rock en Seine, près de Paris, et fin juin au festival de Glastonbury, dans le sud-ouest de l'Angleterre.

- "Ridicule" -

Mo Chara avait été inculpé le 21 mai pour s'être couvert d'un drapeau du mouvement islamiste libanais pro-iranien, pendant un concert du groupe à Londres le 21 novembre 2024. Devant le tribunal, sa défense a fait valoir que cette inculpation était intervenue au-delà du délai légal de six mois.

Les rappeurs Naoise O Caireallain (C) et Liam O'Hanna (d), également connu sous le nom de Mo Chara, du trio nord-irlandais Kneecap, sur la scène du festival Rock en Seine à Saint-Cloud, près de Paris, le 24 août 2025 ( AFP / Guillaume BAPTISTE )

Dans un entretien accordé début septembre à l'AFP, Mo Chara avait jugé "ridicule" l'enquête antiterroriste qui le visait.

Il avait affirmé dans plusieurs interviews qu'il ne savait pas à quoi ressemblait le drapeau du Hezbollah et que la vidéo ayant conduit à son inculpation avait été sortie de son contexte.

Le nom du groupe (Kneecap veut dire rotule en anglais) vient de la pratique des groupes paramilitaires qui tiraient sur leurs victimes au niveau des genoux pendant le conflit nord-irlandais.

Provocateurs audacieux pour leurs fans, extrémistes dangereux pour leurs détracteurs, les membres du groupe ont suscité une vive polémique ces derniers mois au Royaume-Uni.

Le rappeur nord-irlandais du trio Kneecap, Liam O'Hanna, dit Mo Chara, devant le tribunal de Westminster à Londres le 20 août 2025 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Le trio nord-irlandais, qui a d'abord attiré l'attention en rappant en irlandais et en dénonçant la domination britannique en Irlande du Nord, a accédé à la notoriété en 2024 avec son album "Fine Art" et un docu-fiction survolté, "Kneecap", primé notamment au festival du film de Sundance, aux Etats-Unis.

L'offre BoursoBank