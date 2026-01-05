 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 13:21

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, secteur des puces, secteur des cryptoactifs, changements de recommandation, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture presque stable (+0,05%) pour le Dow Jones .DJI , en hausse de 0,29% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,71% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR PÉTROLIER - Le président américain Donald Trump a déclaré durant le week-end que Washington prendrait le contrôle du Venezuela, pays producteur de pétrole, dont le président Nicolas Maduro a été capturé à Caracas lors d'une opération des forces spéciales américaines. L'Opep+ a tenu sa réunion mensuelle dimanche et a décidé de maintenir sa production, malgré une offre de pétrole abondante.

UBS a indiqué lundi que les perspectives pour le Venezuela restaient très incertaines, les risques à court terme relatifs à la production de pétrole étant orientés à la baisse.

En avant-Bourse, CHEVRON CVX.N grimpe de 7,3%, BAKER HUGHES BKR.O , CONOCOPHILLIPS COP.N et VALERO ENERGY VLO.N progressent d'environ 6% chacun. SLB SLB.N bondit de 8,7% et HALLIBURTON HAL.N de 7,5%, EXXON MOBIL XOM.N de 3,4%.

* SECTEUR DES MÉTAUX PRÉCIEUX - L'intervention militaire des Etats-Unis au Venezuela et ses conséquences soutiennent la demande pour les valeurs refuge et tirent les prix de l'or de 2,4% à 4.433,29 dollars l'once. NEWMONT NEM.N prend 2,2% et BARRICK MINING ABX.TO B.N 2,4% avant la cloche.

* SECTEUR DES CRYPTOACTIFS - En avant-Bourse COINBASE GLOBAL

COIN.O prend 3,9%, BITFARMS BITF.O 4,2%, tandis que RIOT PLATFORMS RIOT.O , MARA Holdings MARA.O , HUT 8 HUT.O et BIT DIGITAL BTBT.O progressent de 2,5% à 3,3%, contre des gains respectivement de 3,7% pour STRATEGY MSTR.O , 6,2% pour CANAAN

CAN.O et 3,2% pour bitcoin STRATEGY BITO.P . Les cours du bitcoin BTC= et de l'éther ETH= ont atteint leur plus haut niveau en trois semaines.

* SECTEUR DES SEMICONDUCTEURS - Les fabricants de puces mémoire progressent en avant-Bourse à la suite d'information selon lesquelles des pénuries pourraient faire grimper les prix. Avant l'ouverture, MICRON TECHNOLOGY MU.O gagne 3,8%, tandis que WESTERN DIGITAL WDC.O et SANDISK SNDK.O prennent chacun environ 4%.

* APOLLO GLOBAL MANAGEMENT APO.N - Un groupe d'investisseurs mené par le gestionnaire d'actifs alternatifs investirait plus d'un milliard de dollars dans le distributeur de produits de toiture, d'étanchéité et de construction QXO

QXO.N , selon un article de Bloomberg lundi. L'action Apollo avance de près de 9% avant l'ouverture.

* ADOBE ADBE.O - Jefferies a abaissé sa recommandation sur la valeur d'"acheter" à "conserver" avec un objectif de cours ramené de 500 à 400 dollars. L'action Adobe perd 0,9% en avant-Bourse.

* IBM IBM.N - Jefferies relève sa recommandation sur la valeur de "conserver" à "acheter" avec un objectif de cours qui passe de 300 dollars à 360. Le titre prend 1,4% en avant-Bourse.

* INTEL INTC.O monte de 3,2% en avant-Bourse. Melius Research est passé à "acheter" sur le titre avec un objectif de cours porté de 44 dollars à 50.

* MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O bondit d'environ 4% en avant-Bourse. Melius Research est passé à "acheter" sur la valeur avec un objectif de cours porté de 110 dollars à 135.

* MOTOROLA MSI.N - Piper Sandler relève sa recommandation sur la valeur de "neutre" à "surpondérer".

* OMNICOM OMC.N recule de 2,2% en avant-Bourse, BofA Global Research a abaissé sa recommandation sur la valeur de "neutre" à "sous-performance" et réduit l'objectif de cours de 87 dollars à 77.

* ROCKWELL MEDICAL RMTI.O grimpe de 7% en avant-Bourse, le fabricant de produits de dialyse annonce avoir prolongé son accord d'achat de produits avec l'un des plus grands fournisseurs de dialyse aux Etats-Unis jusqu'en décembre 2026.

* COREWEAVE CRWV.O prend 4% en avant-Bourse, DA Davidson étant passé à "neutre" sur la valeur avec un relèvement de l'objectif de cours de 36 dollars à 68.

* ARISTA NETWORKS ANET.N monte de 3% après que Piper Sandler a relevé sa recommandation sur le groupe de cybersécurité de "neutre" à "surpondérer".

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

ADOBE
333,3000 USD NASDAQ -4,77%
APOLLO GLB MGMT
146,610 USD NYSE +1,26%
ARISTA NE
133,580 USD NYSE +1,99%
BAKER HUGHES RG-A
47,1400 USD NASDAQ +3,51%
BARRICK MINING
60,520 CAD TSX +1,22%
BIT DIGITAL
2,0400 USD NASDAQ +7,94%
BITFARMS
2,5950 USD NASDAQ +10,43%
BTC/USD
92 764,6863 USD CryptoCompare +1,70%
CANAAN SP ADR-A
0,7700 USD NASDAQ +11,59%
CHEVRON
155,870 USD NYSE +2,28%
COINBASE GLB RG-A
236,5300 USD NASDAQ +4,59%
CONOCOPHILLIPS
96,700 USD NYSE +3,31%
COREWEAVE
79,3200 USD NASDAQ +10,77%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 382,39 Pts Index Ex +0,66%
EXXON MOBIL
122,630 USD NYSE +1,91%
Gaz naturel
3,62 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
29,590 USD NYSE +4,72%
HUT 8
51,2700 USD NASDAQ +11,60%
IBM
291,320 USD NYSE -1,65%
INTEL
39,3800 USD NASDAQ +6,72%
MARA HLDGS
9,9000 USD NASDAQ +10,24%
MARVELL TECH
89,3900 USD NASDAQ +5,19%
MICRON TECHNOLOGY
315,3200 USD NASDAQ +10,48%
MOTOROLA SOLTN
380,940 USD NYSE -0,64%
NASDAQ Composite
23 235,63 Pts Index Ex -0,03%
NEWMONT
101,235 USD NYSE +1,39%
OMNICOM GROUP IN
81,310 USD NYSE +0,67%
Pétrole Brent
61,06 USD Ice Europ +0,43%
Pétrole WTI
57,66 USD Ice Europ +0,65%
RIOT PLATFORMS
14,1600 USD NASDAQ +11,76%
ROCKWELL MEDICAL
0,8777 USD NASDAQ +5,30%
S&P 500 INDEX
6 858,47 Pts CBOE +0,19%
SANDISK
275,1850 USD NASDAQ +15,93%
SLB
40,205 USD NYSE +4,78%
STRATEGY RG-A
157,1600 USD NASDAQ +3,43%
VALERO ENERGY
165,315 USD NYSE +1,57%
WESTERN DIGITAL
187,7000 USD NASDAQ +8,96%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cette image diffusée par Donald Trump sur son réseau Truth Social le 3 janvier 2026 présente le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro après sa capture par les forces spéciales américaines President Donald Trump said Saturday that US forces had captured Venezuelan leader Nicolas Maduro after launching a "large scale strike" on the South American country. "The United States of America has successfully carried out a large scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the Country," Trump said on Truth Social. ( US President Donald Trump's TRUTH Social account / HANDOUT )
    Nicolas Maduro appelé à comparaitre devant un tribunal de New York
    information fournie par AFP 05.01.2026 13:03 

    Le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse doivent comparaître lundi devant un tribunal de New York, deux jours après avoir été enlevés à Caracas lors d’une opération militaire américaine choc qui a ouvert la voie aux plans de Washington pour dominer ... Lire la suite

  • VUSIONGROUP : Peu de risque à moyen terme
    VUSIONGROUP : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 05.01.2026 12:52 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • Des personnes dégagent des débris après l'attaque par des drones d'une clinique privée à Kiev, le 5 janvier 2026, en Ukraine ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )
    Ukraine: des frappes russes touchent une clinique à Kiev et font deux morts
    information fournie par AFP 05.01.2026 12:47 

    Des frappes russes ont touché lundi une clinique à Kiev, entraînant une évacuation en pleine nuit et sous un froid polaire, et tué deux personnes dont un patient, à la veille d'une réunion des alliés de l'Ukraine visant à relancer les efforts diplomatiques pour ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    SGS se renforce dans la cybersécurité avec le rachat d'une entreprise indienne
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.01.2026 12:45 

    Le groupe suisss SGS, spécialisé dans l'inspection et la certification de produits, se renforce dans les services de cybersécurité en rachetant l'entreprise indienne Panacea Infosec, a-t-il annoncé lundi, sans dévoiler le montant de la transaction. Panacea Infosec ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank