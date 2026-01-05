(Actualisé avec contrats à terme sur indices, secteur des puces, secteur des cryptoactifs, changements de recommandation, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture presque stable (+0,05%) pour le Dow Jones .DJI , en hausse de 0,29% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,71% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR PÉTROLIER - Le président américain Donald Trump a déclaré durant le week-end que Washington prendrait le contrôle du Venezuela, pays producteur de pétrole, dont le président Nicolas Maduro a été capturé à Caracas lors d'une opération des forces spéciales américaines. L'Opep+ a tenu sa réunion mensuelle dimanche et a décidé de maintenir sa production, malgré une offre de pétrole abondante.

UBS a indiqué lundi que les perspectives pour le Venezuela restaient très incertaines, les risques à court terme relatifs à la production de pétrole étant orientés à la baisse.

En avant-Bourse, CHEVRON CVX.N grimpe de 7,3%, BAKER HUGHES BKR.O , CONOCOPHILLIPS COP.N et VALERO ENERGY VLO.N progressent d'environ 6% chacun. SLB SLB.N bondit de 8,7% et HALLIBURTON HAL.N de 7,5%, EXXON MOBIL XOM.N de 3,4%.

* SECTEUR DES MÉTAUX PRÉCIEUX - L'intervention militaire des Etats-Unis au Venezuela et ses conséquences soutiennent la demande pour les valeurs refuge et tirent les prix de l'or de 2,4% à 4.433,29 dollars l'once. NEWMONT NEM.N prend 2,2% et BARRICK MINING ABX.TO B.N 2,4% avant la cloche.

* SECTEUR DES CRYPTOACTIFS - En avant-Bourse COINBASE GLOBAL

COIN.O prend 3,9%, BITFARMS BITF.O 4,2%, tandis que RIOT PLATFORMS RIOT.O , MARA Holdings MARA.O , HUT 8 HUT.O et BIT DIGITAL BTBT.O progressent de 2,5% à 3,3%, contre des gains respectivement de 3,7% pour STRATEGY MSTR.O , 6,2% pour CANAAN

CAN.O et 3,2% pour bitcoin STRATEGY BITO.P . Les cours du bitcoin BTC= et de l'éther ETH= ont atteint leur plus haut niveau en trois semaines.

* SECTEUR DES SEMICONDUCTEURS - Les fabricants de puces mémoire progressent en avant-Bourse à la suite d'information selon lesquelles des pénuries pourraient faire grimper les prix. Avant l'ouverture, MICRON TECHNOLOGY MU.O gagne 3,8%, tandis que WESTERN DIGITAL WDC.O et SANDISK SNDK.O prennent chacun environ 4%.

* APOLLO GLOBAL MANAGEMENT APO.N - Un groupe d'investisseurs mené par le gestionnaire d'actifs alternatifs investirait plus d'un milliard de dollars dans le distributeur de produits de toiture, d'étanchéité et de construction QXO

QXO.N , selon un article de Bloomberg lundi. L'action Apollo avance de près de 9% avant l'ouverture.

* ADOBE ADBE.O - Jefferies a abaissé sa recommandation sur la valeur d'"acheter" à "conserver" avec un objectif de cours ramené de 500 à 400 dollars. L'action Adobe perd 0,9% en avant-Bourse.

* IBM IBM.N - Jefferies relève sa recommandation sur la valeur de "conserver" à "acheter" avec un objectif de cours qui passe de 300 dollars à 360. Le titre prend 1,4% en avant-Bourse.

* INTEL INTC.O monte de 3,2% en avant-Bourse. Melius Research est passé à "acheter" sur le titre avec un objectif de cours porté de 44 dollars à 50.

* MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O bondit d'environ 4% en avant-Bourse. Melius Research est passé à "acheter" sur la valeur avec un objectif de cours porté de 110 dollars à 135.

* MOTOROLA MSI.N - Piper Sandler relève sa recommandation sur la valeur de "neutre" à "surpondérer".

* OMNICOM OMC.N recule de 2,2% en avant-Bourse, BofA Global Research a abaissé sa recommandation sur la valeur de "neutre" à "sous-performance" et réduit l'objectif de cours de 87 dollars à 77.

* ROCKWELL MEDICAL RMTI.O grimpe de 7% en avant-Bourse, le fabricant de produits de dialyse annonce avoir prolongé son accord d'achat de produits avec l'un des plus grands fournisseurs de dialyse aux Etats-Unis jusqu'en décembre 2026.

* COREWEAVE CRWV.O prend 4% en avant-Bourse, DA Davidson étant passé à "neutre" sur la valeur avec un relèvement de l'objectif de cours de 36 dollars à 68.

* ARISTA NETWORKS ANET.N monte de 3% après que Piper Sandler a relevé sa recommandation sur le groupe de cybersécurité de "neutre" à "surpondérer".

