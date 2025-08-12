(Actualisé avec contrats à terme sur indices, On Holding, Hanesbrands, Palo Alto Networks, Chipotle Mexican Grill, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,12% pour le Dow Jones .DJI , de 0,05% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,02% pour le Nasdaq

.IXIC :

* INTEL INTC.O - Le président américain Donald Trump a déclaré avoir rencontré lundi le directeur général du groupe, Lip-Bu Tan, décrivant leur réunion comme "très intéressante", quelques jours après avoir appelé à la démission de ce dernier en raison de ses liens avec la Chine. Le titre prend 3,3% en avant-Bourse.

* NVIDIA NVDA.O - Les autorités chinoises ont exhorté les entreprises locales à ne pas utiliser les puces d'intelligence artificielle H20 de Nvidia, notamment dans le cadre de services ou de missions publiques, rapporte mardi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

Par ailleurs, Donald Trump a laissé entendre lundi qu'il pourrait autoriser le géant américain à vendre une version allégée de sa puce GPU avancée de nouvelle génération en Chine, malgré les craintes à Washington que Pékin puisse exploiter les capacités américaines en matière d'IA pour renforcer son armée.

* HANESBRANDS HBI.N s'envole de 27,3% en avant-Bourse après une information du Financial Times selon laquelle le groupe canadien Gildan Activewear GIL.TO est sur le point de conclure un accord pour racheter le fabricant américain de vêtements pour environ cinq milliards de dollars, dette comprise.

* ON HOLDING ONON.N grimpe de 14% en avant-Bourse, l'équipementier sportif ayant relevé sa prévision de ventes annuelles en raison d'une forte demande pour ses vêtements et chaussures sur fond de promotion de la marque.

* DELTA AIR LINES DAL.N - Le département américain de la Justice a soutenu lundi une proposition du département des Transports visant à révoquer l'immunité antitrust accordée à la coentreprise entre Delta Air Lines et Grupo Aeroméxico, qui permet aux deux transporteurs de coordonner leurs décisions en matière d'horaires, de tarifs et de capacité pour les vols entre les États-Unis et le Mexique.

* APPLE AAPL.O , alphabet GOOGL.O - Un tribunal australien a jugé que les magasins d'applications pour smartphones d'Apple et d'Android, propriété de Google, filiale d'Alphabet, étaient protégés de la concurrence, ont rapporté mardi les médias locaux, ce qui constitue en partie une victoire pour Epic Games, l'éditeur du jeu Fortnite souhaitant proposer une alternative à ces magasins.

Par ailleurs, le milliardaire Elon Musk a déclaré lundi que sa start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle, xAI, allait intenter une action en justice contre Apple, accusant le fabricant de l'iPhone d'avoir enfreint les règles antitrust dans la gestion du classement de l'App Store.

* FORD F.N va rappeler plus de 103.000 pick-up F-150 aux États-Unis en raison de boulons d'essieu susceptibles de se casser et d'entraîner un déplacement intempestif du véhicule ou une perte de puissance motrice, a annoncé mardi l'Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA).

* CELANESE CE.N a annoncé lundi anticiper un bénéfice inférieur aux attentes pour le trimestre en cours, dans un contexte de ralentissement de la demande sur la plupart de ses principaux marchés au second semestre, ce qui a fait chuter l'action de 14,3% en avant-Bourse.

* ALBEMARLE ALB.N - Le premier producteur mondial de lithium pour batteries rechargeables a annoncé lundi que son directeur des opérations, Netha Johnson, allait quitter le groupe.

* PALO ALTO NETWORKS PANW.O gagne 1,9% en avant-Bourse. Piper Sandler est passé de "neutre" à "surpondérer" sur la société de cybersécurité.

* CHIPOTLE MEXICAN GRILL CMG.N - Piper Sandler a relevé sa recommandation sur la chaîne de restauration de "neutre" à "surpondérer".

(Rédigé par Mara Vîlcu et Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)