USA: Les prix à la consommation augmentent de 0,2% sur un mois en juillet

Des personnes font leurs courses dans un supermarché à Los Angeles.

Les prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis ont augmenté légèrement en juillet mais une mesure sous-jacente a enregistré sa plus forte hausse en six mois, sous l'effet des droits de douane américains.

L'indice CPI est ressorti à +0,2% en juillet sur un mois, en ligne avec les attentes des analystes et après +0,3% en juin, montrent les données du département du Travail publiées mardi.

Sur un an, la progression de l'indice CPI est de 2,7% en juillet, un rythme moins élevé qu'attendu par le consensus (+2,8%), après une augmentation de 2,7% en juin aussi.

En excluant les éléments volatils que sont l'alimentaire et l'énergie, l'indice des prix à la consommation sous-jacent ("core CPI") a augmenté de 0,3% en juillet sur un mois, soit sa plus forte hausse depuis janvier, après +0,2% en juin.

En rythme annuel, le core CPI est ressorti à +3,1%, alors que le consensus tablait sur +3,0% et après +2,9% en juin.

Les données sur l'inflation américaine sont suivies de près par les investisseurs qui ont accru leurs paris sur une baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) en septembre après la parution récente de statistiques moroses sur le front de l'emploi.

Sur les marchés financiers, les rendements des obligations souveraines américaines se repliaient après la publication des chiffres de l'inflation CPI. Le taux des emprunts à deux ans, le plus sensible aux anticipations de taux de la Fed, abandonnait 2,9 points de base à 3,7246%.

Le dollar évoluait aussi dans le rouge et perdait 0,22% face à un panier de devises de référence.

"Le marché est largement rassuré par les chiffres de l'inflation de base, légèrement inférieurs aux attentes. À première vue, ils confirment le consensus général en faveur d'une baisse des taux de la Fed en septembre, mais nous restons prudents à ce sujet", note Ben Laidler, responsable de la stratégie actions chez Bradesco BBI à Londres.

La Fed a maintenu ses taux à 4,25%-4,50% le mois dernier, pour la cinquième fois consécutive depuis décembre.

(Rédigé par Mara Vîlcu, avec les équipes Marchés de Reuters, édité par Blandine Hénault)