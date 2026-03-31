Le ministre hongrois des Affaires étrangères assume œuvrer pour les intérêts russes

Le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto à Bruxelles le 16 mars 2026 ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto a assumé mardi œuvrer en faveur des intérêts russes au sein de l'Union européenne, comme l'affirme une nouvelle enquête basée sur des enregistrements et des transcriptions de conversations.

"On savait déjà que les services de renseignement étrangers interceptaient mes conversations téléphoniques", a-t-il déclaré sur Facebook. Mais aujourd'hui, "les grandes oreilles ont pu constater que je disais la même chose en privé et en public", a-t-il ajouté.

Mardi, un consortium de médias est-européens, composé de The Insider, VSquare, et Delfi, a affirmé que M. Szijjarto, un proche du Premier ministre nationaliste prorusse Viktor Orban, aurait en "ligne directe" fourni à Moscou "des informations stratégiques sur des questions cruciales".

"L'amitié de Szijjarto avec Lavrov n'a jamais été documentée auparavant avec des appels téléphoniques fuités démontrant toute l'étendue de leur complicité", selon le consortium, qui cite un ancien ministre européen parlant d'une "taupe enthousiaste" dans l'UE au sujet de son homologue hongrois.

"Je suis à votre service", aurait déclaré M. Szijjarto à Sergeuï Lavrov, son homologue russe.

Il aurait notamment promis de soutenir des démarches visant à retirer de la liste noire européenne la sœur du milliardaire russe Alisher Ousmanov, proche de Vladimir Poutine, et sollicité des interlocuteurs russes afin d'obtenir des arguments permettant de justifier, à Bruxelles, la levée de certaines sanctions.

"S'ils m'aident à identifier les effets directs et négatifs pour la Hongrie, je leur en serais très reconnaissant. Car si je peux montrer quelque chose de ce type, cela m'ouvrirait des possibilités totalement différentes", aurait dit M. Szijjarto selon ces conversations fuitées.

Mais d'après lui, ces enregistrements n'apportent aucune information nouvelle, puisque la Hongrie dénonce très souvent publiquement son opposition aux sanctions, "mauvaises" pour les intérêts hongrois.

Le Washington Post avait déjà révélé il y a une dizaine de jours que Peter Szijjarto échangeait régulièrement par téléphone avec Sergueï Lavrov pendant des pauses lors des réunions de l'UE et selon Politico, la Hongrie est exclue des discussions sensibles en raison de cette proximité.

Ces éléments sont rendus publics alors que Viktor Orban brigue un cinquième mandat lors des législatives du 12 avril et que l'opposition lui reproche sa déloyauté envers ses partenaires de l'Union européenne, ainsi que l'ingérence du Kremlin.

La Haute Représentante de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité Kaja Kallas "s'est entretenue plus tôt cette semaine" avec M. Szijjarto, "réitérant l'importance de la confidentialité des discussions à huis clos", a réagi mardi Anitta Hipper, une porte-parole de la Commission européenne.