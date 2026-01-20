Déficit excessif : la Finlande dérape et rejoint la liste des pays épinglés par l'UE

La Commission européenne avait déjà recommandé l'an dernier d'ajouter l'Etat scandinave parmi les "mauvais élèves" européens visés par Bruxelles.

Riikka Purra, ministre finlandaise des Finances, à Bruxelles, en décembre 2025 ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Les ministres européens de l'Economie et des Finances ont approuvé mardi 20 janvier l'ouverture d'une procédure pour déficit excessif contre la Finlande, qui porte à dix le nombre de pays de l'UE épinglés à ce titre. "Nous avons décidé d'ouvrir une procédure pour déficit excessif contre la Finlande, étant donné que son déficit a dépassé la limite (fixée à 3%, ndlr) en 2024, atteignant 4,4%, et devrait l'avoir de nouveau franchie en 2025, avec 4,3% du PIB", a annoncé le ministre chypriote Makis Keravnos, dont le pays exerce la présidence tournante de l'UE.

Dans le cadre de cette procédure, la Finlande devrait communiquer régulièrement sur ses efforts pour redresser ses comptes publics, et elle "devra mettre un terme à sa situation de déficit excessif d'ici 2028", a ajouté M. Keravnos.

Les dépenses de défense n'expliquent pas tout, juge Bruxelles

Cette décision porte à dix le nombre de pays de l'Union européenne sous le coup d'une procédure pour déficit excessif, puisque l'Autriche, la Belgique, la France, l'Italie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Roumanie étaient déjà concernés. La Commission européenne avait recommandé l'an dernier d'ajouter la Finlande à cette liste.

Helsinki avait invoqué la forte augmentation de ses dépenses militaires sur fond de guerre en Ukraine pour justifier le dérapage de ses comptes publics, mais la Commission a estimé que cela n'expliquait pas en totalité l'augmentation de ses dépenses publiques ces dernières années.