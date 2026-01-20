 Aller au contenu principal
Wall Street ouvre en nette baisse face aux menaces douanières de Trump
information fournie par AFP 20/01/2026 à 15:37

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 16 décembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York, plombée par les tensions commerciales entre les États-Unis et l'Europe, a ouvert dans le rouge mardi, Donald Trump usant des surtaxes douanières comme menace pour s'emparer du Groenland.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones perdait 1,25%, l'indice Nasdaq reculait de 1,59% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 1,32%.

