 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 742,50
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 13:21

(Actualisé avec futurs sur indices ; Caterpillar, PepsiCo)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,33% pour le Dow Jones .DJI , de 0,32% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,51% pour le Nasdaq .IXIC :

* CATERPILLAR CAT.N chute de 3% en avant-Bourse, au lendemain de l'annonce par le fabricant d'équipements lourds d'une hausse des dépenses liées aux droits de douane pour 2025, alors que les entreprises s'efforcent d'évaluer l'impact du changement de politique commerciale des États-Unis.

* PEPSICO PEP.O a augmenté sa participation dans le fabricant de boissons énergisantes Celsius Holdings CELH.O grâce à un accord de 585 millions de dollars, ont annoncé vendredi les deux sociétés.

* MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O chute de 11,3% en avant-Bourse, les perspectives de demande pour les centres de données du fabricant de puces ayant été inférieures aux attentes des investisseurs qui avaient parié fortement sur les puces personnalisées qui alimentent les charges de travail d'IA des géants du cloud tels que Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O .

* ALPHABET GOOGL.O - YOUTUBE et FOX FOXA.O ont annoncé jeudi avoir conclu un accord qui permettra aux abonnés de YouTube TV de continuer à regarder Fox News, Fox Sports et d'autres chaînes Fox.

Par ailleurs, le président de la Commission fédérale du commerce des États-Unis, Andrew Ferguson, a affirmé que Gmail utilisait ce que la FTC appelle un filtrage partisan et a soulevé la question dans une lettre adressée à Sundar Pichai, directeur général de la société mère de Google, a déclaré jeudi l'organisme de réglementation.

* DELL DELL.N a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels, soutenues par la demande pour ses serveurs optimisés pour l'intelligence artificielle et équipés des puces avancées de Nvidia NVDA.O .

* MICROSOFT MSFT.O a licencié quatre employés qui avaient participé à des manifestations dans les locaux de l'entreprise contre les liens de celle-ci avec Israël en raison de la guerre à Gaza, dont deux qui avaient pris part à un "sit-in" cette semaine dans le bureau du président de l'entreprise.

* ULTA BEAUTY ULTA.O a revu à la hausse ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice après avoir dépassé jeudi les estimations trimestrielles, misant sur une demande soutenue pour les marques de maquillage et de soins de la peau dans ses magasins ainsi que sur une baisse des pertes de stocks.

* UNITEDHEALTH UNH.N - Les sénateurs américains Ron Wyden et Elizabeth Warren ont adressé une lettre aux dirigeants du groupe afin d'obtenir des informations sur les prêts accordés par le conglomérat de soins de santé après la cyberattaque dont a été victime son unité technologique l'année dernière.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer et Augustin Turpin)

Valeurs associées

ALPHABET-A
211,6400 USD NASDAQ +2,01%
AMAZON.COM
231,6000 USD NASDAQ +1,08%
CATERPILLAR
435,010 USD NYSE +0,51%
CELSIUS HLDGS
59,6900 USD NASDAQ -0,12%
DELL TECH RG-C
134,470 USD NYSE +1,53%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 636,90 Pts Index Ex +0,16%
FOX RG-A
59,4600 USD NASDAQ -0,10%
MARVELL TECH
77,2300 USD NASDAQ +3,26%
MICROSOFT
509,6400 USD NASDAQ +0,57%
NASDAQ Composite
21 705,16 Pts Index Ex +0,53%
NVIDIA
180,1700 USD NASDAQ -0,79%
PEPSICO
146,9800 USD NASDAQ -0,45%
S&P 500 INDEX
6 501,86 Pts CBOE +0,32%
ULTA BEAUTY
530,6300 USD NASDAQ -0,60%
UNITEDHEALTH GRO
302,280 USD NYSE -0,47%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank