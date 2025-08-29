(Actualisé avec futurs sur indices ; Caterpillar, PepsiCo)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,33% pour le Dow Jones .DJI , de 0,32% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,51% pour le Nasdaq .IXIC :

* CATERPILLAR CAT.N chute de 3% en avant-Bourse, au lendemain de l'annonce par le fabricant d'équipements lourds d'une hausse des dépenses liées aux droits de douane pour 2025, alors que les entreprises s'efforcent d'évaluer l'impact du changement de politique commerciale des États-Unis.

* PEPSICO PEP.O a augmenté sa participation dans le fabricant de boissons énergisantes Celsius Holdings CELH.O grâce à un accord de 585 millions de dollars, ont annoncé vendredi les deux sociétés.

* MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O chute de 11,3% en avant-Bourse, les perspectives de demande pour les centres de données du fabricant de puces ayant été inférieures aux attentes des investisseurs qui avaient parié fortement sur les puces personnalisées qui alimentent les charges de travail d'IA des géants du cloud tels que Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O .

* ALPHABET GOOGL.O - YOUTUBE et FOX FOXA.O ont annoncé jeudi avoir conclu un accord qui permettra aux abonnés de YouTube TV de continuer à regarder Fox News, Fox Sports et d'autres chaînes Fox.

Par ailleurs, le président de la Commission fédérale du commerce des États-Unis, Andrew Ferguson, a affirmé que Gmail utilisait ce que la FTC appelle un filtrage partisan et a soulevé la question dans une lettre adressée à Sundar Pichai, directeur général de la société mère de Google, a déclaré jeudi l'organisme de réglementation.

* DELL DELL.N a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels, soutenues par la demande pour ses serveurs optimisés pour l'intelligence artificielle et équipés des puces avancées de Nvidia NVDA.O .

* MICROSOFT MSFT.O a licencié quatre employés qui avaient participé à des manifestations dans les locaux de l'entreprise contre les liens de celle-ci avec Israël en raison de la guerre à Gaza, dont deux qui avaient pris part à un "sit-in" cette semaine dans le bureau du président de l'entreprise.

* ULTA BEAUTY ULTA.O a revu à la hausse ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice après avoir dépassé jeudi les estimations trimestrielles, misant sur une demande soutenue pour les marques de maquillage et de soins de la peau dans ses magasins ainsi que sur une baisse des pertes de stocks.

* UNITEDHEALTH UNH.N - Les sénateurs américains Ron Wyden et Elizabeth Warren ont adressé une lettre aux dirigeants du groupe afin d'obtenir des informations sur les prêts accordés par le conglomérat de soins de santé après la cyberattaque dont a été victime son unité technologique l'année dernière.

