États-Unis: L'inflation PCE accélère à 2,6% sur un an en juillet
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 14:44

Un homme porte un sac de courses à Manhattan à New York

Les prix à la consommation aux États-Unis ont accéléré sur un an en juillet, conformément aux attentes, montrent les données publiées vendredi par le département du Commerce.

L'indice des prix de la consommation personnelle (PCE) a avancé de 2,6% en rythme annuel, après +2,6% en juin. Les économistes interrogés par Reuters attendaient un chiffre inchangé à +2,6%.

Il a avancé sur un mois à +0,2%, conformément aux attentes des économistes (+0,2%), et après +0,3% en juin.

Une mesure plus étroite de l'inflation, l'indice "core PCE", qui exclut les éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires, accélère de +2,9% en juillet, conformément aux attentes des économistes (+2,9%) et après +2,8% en juin.

Sur un mois, il accélère de +0,3% en juillet, en ligne avec les attentes (+0,3%) et après +0,3% en juin.

Parallèlement, les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 0,3% en juillet, après +0,1% en juin.

Les revenus des ménages ont avancé de 0,4% en juillet, après +0,3% en juin et en ligne avec les attentes des analystes (+0,4%).

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Inflation
